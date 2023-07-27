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        Kazdağları'nda yaralı bulunan çakır kuşu tedavi ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 13:38
        Kazdağları'nda yaralı bulunan çakır kuşu tedavi ediliyor

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan ve Kazdağları Doğa Koruma Milli Parklar Şefliğine teslim edilen çakır kuşunun tedavisine başlandı.

        Kazdağları Milli Parklar Şefliği Yaban Hayatı Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından tedavi süreci yürütülüyor.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarını Tedavi Merkezi veteriner hekimleri ile çakır kuşunun muayene ve dijital röntgen tetkiklerinde herhangi bir kırığa rastlanmadı.

        Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından kuş, doğal yaşam alanına bırakılacak.

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