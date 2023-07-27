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        Balıkesir'de araziye yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 16:10
        Balıkesir'de araziye yıldırım düşmesi sonucu yangın meydana geldi

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı kırsal Emreköy Mahallesinde ormanlık alana yıldırım düştü.

        Bandırma’ya bağlı Emreköy Mahalle sakinleri sabahın ilk ışığında, şimşek ve gök gürültüsü ile uyandı.

        Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Emreköy Mahallesine yakın yüksek kesimdeki ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırımın etkisiyle çıkan yangın sonucu ağaçlık alanda yangın meydana geldi.

        Yangını gören vatandaşlar durumu Balıkesir Büyükşehir Belediye Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirildi.

        Kısa sürede gelen ekipler hemen müdahale etti.

        Yangına 1 helikopter 3 arasöz orman, 1 hızlı müdahale aracı 2 şu İkmal aracı itfaiye ve çok sayıda personel müdahale etti.

        Yangın çok büyük alana yayılmadan kontrol altına alındı.

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