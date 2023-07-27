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        Balıkesir'de firari iki hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 19:13
        Balıkesir'de firari iki hükümlü yakalandı

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari iki hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından oluşturulan özel ekip tarafından yapılan çalışmalar sonucunda iki mahallede belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda Zeytinli Mahallesi'nde, "hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl 3 ay hapis cezası bulunan İ.Ö.İ. ve Narlı Mahallesi'nde "nitelikli yağma" suçundan aranan ve hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.S. yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cazevine gönderildi.

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