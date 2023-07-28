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        Balıkesir'de orman ürünleri işleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 13:11
        Balıkesir'de orman ürünleri işleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, orman ürünleri işleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü.

        Yolören Mahallesi yakınında İbrahim ve oğlu Ahmet Elman'a ait iş yerinde sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarın ardından olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediye Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

        Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

        İşletmenin atölye bölümünde bulunan ağaçların yandığı, makinelerin kullanılamaz hale geldiği, büyük hasara yol açan olayın çıkış sebebi araştırılıyor.

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