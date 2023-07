BBP Genel Başkanı Destici, Balıkesir'de gündemi değerlendirdi:

BALIKESİR (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu ülkeye, devlete, millete kim hizmet ediyorsa, terörle mücadelesine kim katkı sunuyorsa hepimiz onu desteklemek zorundayız." dedi.

Destici, partisinin Balıkesir İl Başkanlığınca kentteki bir restoranda düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin, terörle mücadelesinde son yıllarda ciddi başarılar elde ettiğini söyledi.

Terörle mücadelede Türkiye'ye en büyük avantajı İHA ve SİHA'ların sağladığını vurgulayan Destici, "Bazen bakıyoruz, bazı siyasetçilerden SİHA ve İHA üreticilerimize yönelik çemkirmeler, hadsiz açıklamalar duyuyoruz. İtibarsızlaştırmaya yönelik açıklamalar duyuyoruz. Bunlar doğru değildir. Bu ülkeye, devlete, millete kim hizmet ediyorsa, terörle mücadelesine kim katkı sunuyorsa hepimiz onu desteklemek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki sığınmacılara değinen Destici, bu kişilerin insani şartlarda dönüşlerinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Bu konuda adımlar atıldığını kaydeden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaşlardan dolayı Türkiye'ye gelen göçmenlerden vatandaşlık alanlar oldu ama geri kalanlarla ilgili devletimiz, hükümetimiz, onların en kısa sürede insani şartları yerine getirerek, uluslararası şartları yerine getirerek, bizim inancımıza, töremize, kültürümüze göre kendi ülkelerine gönderilmeleri noktasında gerekli çalışmaları yapmaktadır ve bugüne kadar 1 milyona yakın sığınmacı da geri dönmüştür. Bu konuyla ilgili bazı siyasetçiler ve medyadaki bazı kişiler, sayıları inanılmaz derecede abartanlar var. Aslı astarı olmayan olayları sanki her gün her yerde yaşanıyormuş gibi servis ediyorlar ve bir karşıtlık oluşturmaya çalışıyorlar. Bu ülkeye ve millete kötülüktür, vatanını seven bunu yapmaz."

Orman yangınlarının son günlerde arttığını hatırlatan Destici, vatandaşlardan daha fazla duyarlı olmalarını istedi.

Destici, maaş zamlarıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşçilerimiz aldıkları maaş zamlarından, artışlardan, yan ödemelerden, ikramiyelerden gayet mutlular. Asgari ücrette de son yıllarda bilindiği gibi 6 ayda bir değerlendirme yapılıyor. Bu da asgari ücretlilerimizi memnun etti. Onların aldıkları ücrette de ciddi iyileştirme yapıldı. Çalışan memurlarımızın maaşlarıyla ilgili ciddi iyileştirmeler yapıldı ama maalesef emeklilerimizle ilgili memnun edecek artış olmadı, hakkaniyetli de olmadı. Dolayısıyla BBP olarak bu konuda önerimiz, yılbaşını beklemeden emeklilerimiz için yeni bir düzenleme yapılarak onların bu haklı serzenişlerine cevap verilmelidir. Bu durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza da anlattım. Bu konuyla ilgili emeklilerimizin bu haklı talepleri karşılanmalı."

Akaryakıt zamlarından dolayı çiftçiler ve diğer üreticilerin zorlandığını ifade eden Destici, "Başta çiftçilerimiz olmak üzere üretimde kullanılan akaryakıt ve elektrikten ÖTV bize göre hiç alınmamalı. Hatta KDV de alınmamalı. Üretsin, satsın, elde ettiği kardan devlet vergisini alsın." diye konuştu.

Mustafa Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın da bunu artık değiştirmesini bekliyoruz çünkü kendileri bu konuda da mahir ve uzman kişilerdir. Uluslararası piyasalarda karşılığı olan insanlardır. Dolayısıyla bunları düzenleyecek bilgi ve tecrübeye de sahip olduklarını düşünüyorum. Biz Cumhur İttifakı'nın bir parçası olarak halkımızın bu taleplerini de alacağız. Hem Cumhurbaşkanı'mıza hem hükümetimizin yetkililerine ileteceğiz hem de kamuoyunda dillendireceğiz ki meydanı da art niyetlilere bırakmayacağız."