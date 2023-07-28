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        Balıkesir'de afetle mücadelede yapay zekaya ağırlık verilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 18:34
        Balıkesir'de afetle mücadelede yapay zekaya ağırlık verilecek

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi kenti deprem ve afetlere karşı dirençli bir kent haline getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Afet ve Acil Durum Hazırlık Çalışmaları" konulu sunum yapıldı. Otomasyon ve yapay zeka sayesinde afetlere yönelik hazırlıkları ve müdahale süreçlerini en üst düzeye çıkarmayı planlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin dijital haritasını da oluşturuyor.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, şehirdeki binaları denetimli ve denetimsiz olarak ikiye ayırdıklarını söyledi.

        Yılmaz, 2000 yılından önce yapılan binaların denetimsiz kısımda yer aldığını belirterek, "2000'den önce yapılan binaların risk alınmadan mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yenilenmesi gerekiyor. Devlet kamu kurumlarında bunu uyguladı; okullarında, spor tesislerinde, yurtlarında, okullarında çalışmalarını tamamladı. Bizim şu anda oturduğumuz evleri hızlı bir şekilde yenilememiz lazım. Balıkesir olarak fon oluşturmaya çalışıyoruz." dedi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede 36 gün çalıştığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Rezerv alanlar oluşturup, evlerini değiştirirken belediye kaynaklarından yararlanabilme, evlerini yıkanların geçici olarak kalabileceği yerlere kadar birçok çalışmamız var. Bir an önce 2000 yılı öncesinde yapılan binaların yıkılıp yeniden yapılması lazım. Bütün halkımıza sesleniyorum: Binanız 1999 öncesinde yapıldıysa, zemin etütlerine etrafındakilere bakıp, olması gerektiği kalitede olup, olmadığına bakın. Ama geçmişi çok daha fazlaysa bu binaları bir an önce yeniden yapmanın yoluna bakmak lazım. Akıl akıldan üstündür. Bununla ilgili birçok çözüm üretilebilir. 6 Şubat depremi bize bir gerçeği gösterdi. Bir an önce bu konularda yol almamız lazım."

        Meclis'te Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin depremle ilgili çalışmalarını Prof. Dr. İbrahim Baz, Prof. Dr. Haluk Selim ile Danışman Hüseyin Hamdi Ergün sunumlarıyla anlattı.

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