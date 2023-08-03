Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 16:10
        Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası yarın başlayacak

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun iş birliğiyle organize edilen "Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası", 32 ülkeden 700 sporcunun katılımıyla 4-6 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

        Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, triatlon etkinliğinin kentin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

        Etkinliğin uluslararası düzeyde yapılmasının ayrı bir değer taşıdığını ifade eden Şıldak, "Hafta sonu Balıkesir'de çok heyecanlı ve spor dolu geçecek. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi alanımızın bu iş için biçilmiş bir kaftan olduğunu öğrendik. Yüzme, bisiklet ve koşu parkuru olan üç branşın da izleyiciler ve sporcular açısından elverişli olduğunu görüyoruz. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Sporculara da başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yüzme ve koşunun önemine işaret etti.

        Triatlonun önemli bir spor olduğunu anlatan Yılmaz, "Triatlon etkinliğiyle şehrimizde hem gençlerimize örnek olacak hem de tanıtımı yapılmış olacak. Bir sonraki hedefimiz dünya triatlon yarışlarına ev sahipliği yapmak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çevremizdeki illerde yaşayan vatandaşlarımızı turnuvayı izlemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Avrupa Triatlon Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Herwig Grabner, Balıkesir'in şampiyona için uygun bir konumda olduğunu dile getirdi.

        Havuzun çok iyi olduğunu vurgulayan Grabner, "Hava şartları yarışçılarımız için gayet uygun, kadın ve erkek kategorilerinde takım yarışları da olacak." dedi.

        Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya ise Balıkesir'in triatlon sporuna önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, "Avrupa'da ve dünyada böyle bir parkur yok; doğal olmayan bir havuz gibi yerleştirilmiş bir su parkuru. Onun etrafına yerleştirilmiş bir alışveriş merkezi. Çok kompakt bir parkurumuz var. Gelen yabancılar buradan çok olumlu yönde etkileniyorlar. Seyri güzel, başarılı bir organizasyon olacağını şimdiden söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

        Konuşmaların ardından Grabner; Vali Şıldak, Belediye Başkanı Yılmaz ve Federasyon Başkanı Yalçınkaya'ya birer altın madalya takdim etti.

        Avlu Kongre ve Kültür Merkezi alanında "Güç seninle" sloganıyla gerçekleştirilecek şampiyona, 6 Ağustos Pazar günü finalde gençler, elitler ve ulusal bayrak yarışlarının ardından ödül töreniyle sona erecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        YAŞ sona erdi! Açıklama bekleniyor
        YAŞ sona erdi! Açıklama bekleniyor
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Esenyurt canisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Depremin vurduğu Hatay böyle olacak
        Depremin vurduğu Hatay böyle olacak
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Disney 200 milyar dolar buharlaştı
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı!
        Can kayıpları ve yaralılar var! TIR'ın lastiği patladı!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yeni sıcak hava dalgası kapımızda!
        Yıllarca yanında hizmetçilik yaptı! DNA ile gelen servet! Patronu babası çıktı!
        Yıllarca yanında hizmetçilik yaptı! DNA ile gelen servet! Patronu babası çıktı!
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        Şile'deki top mermileri 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalmış
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        KKTC'de gündem taksit yasağı
        İstediler vermediler
        İstediler vermediler
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        "Bir aptal gibi kaleye geçtim"
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Yenilenebilir enerjiye geçişte yeni engel: Küresel ısınma
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        Venezuela güzeli hayatını kaybetti
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        "Neden 4 milyon euro ödeniyor, anladık"
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Havada 'tavan' çok karışık!  
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Ancelotti'den Arda Güler müjdesi!
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        Temmuz ayı enflasyonu açıklandı
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!
        İşte play-off turundaki muhtemel rakipler!

        Benzer Haberler

        Ayvalık'ta turizm sezonu ekim ayına kadar uzayacak
        Ayvalık'ta turizm sezonu ekim ayına kadar uzayacak
        Balıkesir'de devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü
        Balıkesir'de devrilen beton mikserinin sürücüsü öldü
        Pompa arızası için indikleri kuyuda zehirlenen işçiler, son yolculuğuna uğu...
        Pompa arızası için indikleri kuyuda zehirlenen işçiler, son yolculuğuna uğu...
        Manyas'ta mağaraya düşen dana, itfaiye tarafından kurtarıldı
        Manyas'ta mağaraya düşen dana, itfaiye tarafından kurtarıldı
        Dursunbey'de bozuk orman alanları yeniden ağaçlandırılıyor
        Dursunbey'de bozuk orman alanları yeniden ağaçlandırılıyor
        Ayvalık defansa Serhat Hürriyet'i aldı
        Ayvalık defansa Serhat Hürriyet'i aldı