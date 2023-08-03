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        Balıkesir'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 19:41
        Balıkesir'de seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Feyzeddin Akay idaresindeki 63 ADY 343 plakalı tır, Balıkesir-Bursa kara yolunun Değirmenboğazı mevkisinde alev aldı.

        Kısa sürede büyüyen yangın, aracın römorkundaki kağıt balyalarına sıçradı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü, tırda büyük hasar oluştu.

        Ulaşıma kapanan yol, aracın kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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