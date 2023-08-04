BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun iş birliğiyle organize edilen Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası, başladı.
Avlu Kongre ve Kültür Merkezi alanında düzenlenen etkinliğe katılan sporcular; yüzme, koşu ve bisiklet parkurlarında yarıştı.
"Güç seninle" sloganıyla gerçekleştirilen ve 32 ülkeden 700 sporcunun katıldığı ilk gün yarışlarını, yaklaşık 2 bin yabancı izleyicinin takip ettiği belirtildi.
Sporcuların dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiği şampiyona, 6 Ağustos Pazar günü sona erecek.