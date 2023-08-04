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        Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 15:54
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        Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası başladı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun iş birliğiyle organize edilen Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası, başladı.

        Avlu Kongre ve Kültür Merkezi alanında düzenlenen etkinliğe katılan sporcular; yüzme, koşu ve bisiklet parkurlarında yarıştı.

        "Güç seninle" sloganıyla gerçekleştirilen ve 32 ülkeden 700 sporcunun katıldığı ilk gün yarışlarını, yaklaşık 2 bin yabancı izleyicinin takip ettiği belirtildi.

        Sporcuların dereceye girmek için kıyasıya mücadele ettiği şampiyona, 6 Ağustos Pazar günü sona erecek.

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