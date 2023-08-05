Balıkesir'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla kaçak kazı yapan 2 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı.
İlçe kırsalındaki arazide kaçak kazı yapılacağı bilgisini alan jandarma ekipleri bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi suçüstü yakalandı.
Bölgedeki aramalarda 4 patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan 3 kilogram madde, elektrikli kırıcı delici, 20 metre elektrik kablolu seyyar lamba, 50 metre elektrik kablosu, 20 metre halat, jeneratör, levye, hava motoru ve akü ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.