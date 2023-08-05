Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Ayvalık'ta "Geleneksel Sürrealist Dokunuşlar" tezhip ve minyatür sergisi açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ayvalık'ta "Geleneksel Sürrealist Dokunuşlar" tezhip ve minyatür sergisi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, tezhip ve minyatür sanatçısı Oya Yavuz’un 49 eserinden oluşan “Geleneksel Sürrealist Dokunuşlar” sergisi açıldı.

        Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi’ndeki serginin açılışı, Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sanat Koordinatörü Erkan Cılak tarafından gerçekleştirildi.

        Oya Yavuz, yaptığı açıklamada, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun olduğunu, emekliliğinden sonra hobi olarak başladığı geleneksel Türk sanatlarından tezhip ve minyatüre gönül verdiğini bildirdi.

        Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eğitmenlerinden Yeşim Zilayaz ve çağdaş minyatür sanatçısı Arya Kamalı’dan dersler aldığını belirten Yavuz, "Hobi edinme kursuyla başladım. Şu anda bu sanatlar benim yaşam biçimim oldu. Bugün kişisel bir sergi açabilecek noktaya gelebildim." dedi.

        Bugüne kadar pek çok karma resim sergisine katıldığını dile getiren Yavuz, Ayvalık’ta ilk kişisel sergisini açtığını dile getirdi.

        Tezhip ve minyatür hakkında bilgi veren Yavuz, şöyle konuştu:

        "Tezhip, İslamiyet’te kutsal kitaplarda süsleme sanatı olarak görülmektedir. Osmanlı’da pek çok fermanın başlığında, Osmanlıca eserlerde, duvar süslemelerinde kullanılan bir sanattır. Minyatür ise tıpkı gazetecilerin yaptığı gibi o anın fotoğrafını almak, o anı resmetmektir. Minyatürde boyut yoktur. Sadece iki boyut üzerinde üst üste bile çizim yapılabilir. Bu anlamda bu sanat dalında sonsuz bir özgürlük vardır. Ama bu her iki sanatta da tasarım çok önemli diye düşünüyorum."

        Sergi, 13 Ağustos akşamına kadar gezilebilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Tartışma kanlı bitti... Kocasını öldürdü!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Youtuber eşi tarafından 32 yerinden bıçaklandı!
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 96 yüzme alanından örnek aldı! İşte sonuç!
        Sağlık Bakanlığı İstanbul'da 96 yüzme alanından örnek aldı! İşte sonuç!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        New York'ta arbede
        New York'ta arbede
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Askerlik borçlanması nasıl yapılmalı?
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        10 soruda ‘Barbie’ filmi
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!

        Benzer Haberler

        Burhaniye'deki orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü
        Burhaniye'deki orman yangınında 2 dönüm alan zarar gördü
        Balıkesir'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
        Balıkesir'de kaçak kazı yapan 2 kişi yakalandı
        Tarihi Antandros "Antik Yemek Kitabı" tanıtıldı
        Tarihi Antandros "Antik Yemek Kitabı" tanıtıldı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Balıkesir'de orman yangını
        Balıkesir'de orman yangını
        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol a...
        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan orman yangını kontrol a...