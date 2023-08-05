Ayvalık'ta "Geleneksel Sürrealist Dokunuşlar" tezhip ve minyatür sergisi açıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, tezhip ve minyatür sanatçısı Oya Yavuz’un 49 eserinden oluşan “Geleneksel Sürrealist Dokunuşlar” sergisi açıldı.

Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi’ndeki serginin açılışı, Ayvalık Belediyesi Kültür ve Sanat Koordinatörü Erkan Cılak tarafından gerçekleştirildi.

Oya Yavuz, yaptığı açıklamada, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun olduğunu, emekliliğinden sonra hobi olarak başladığı geleneksel Türk sanatlarından tezhip ve minyatüre gönül verdiğini bildirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi eğitmenlerinden Yeşim Zilayaz ve çağdaş minyatür sanatçısı Arya Kamalı’dan dersler aldığını belirten Yavuz, "Hobi edinme kursuyla başladım. Şu anda bu sanatlar benim yaşam biçimim oldu. Bugün kişisel bir sergi açabilecek noktaya gelebildim." dedi.

Bugüne kadar pek çok karma resim sergisine katıldığını dile getiren Yavuz, Ayvalık’ta ilk kişisel sergisini açtığını dile getirdi.

Tezhip ve minyatür hakkında bilgi veren Yavuz, şöyle konuştu:

"Tezhip, İslamiyet’te kutsal kitaplarda süsleme sanatı olarak görülmektedir. Osmanlı’da pek çok fermanın başlığında, Osmanlıca eserlerde, duvar süslemelerinde kullanılan bir sanattır. Minyatür ise tıpkı gazetecilerin yaptığı gibi o anın fotoğrafını almak, o anı resmetmektir. Minyatürde boyut yoktur. Sadece iki boyut üzerinde üst üste bile çizim yapılabilir. Bu anlamda bu sanat dalında sonsuz bir özgürlük vardır. Ama bu her iki sanatta da tasarım çok önemli diye düşünüyorum."

Sergi, 13 Ağustos akşamına kadar gezilebilecek.