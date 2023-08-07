Antandros Antik Kenti kazılarında ikinci villa kalıntılarına rastlandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde 2001 yılından bu yana kazı çalışmaları sürdürülen Antandros Antik Kenti'nde ikinci Roma Villası kalıntılarına rastlandı.

Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Polat, başkanlığında başlanan 22 dönem kazı çalışmalarında Roma dönemine ait ikinci villa olduğu tespit edildi.

Çalışmalarını burada yoğunlaştıran ekip, villaya ait duvar, alt yapı kalıntıları, Antandros sikkeleri ve bu döneme ait çeşitli materyaller buldu.

Kazı başkanı Ege Üniversitesi Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Polat, AA muhabirine, bu seneki çalışmalarını da yamaç ev ve nekropolis olmak üzere iki farklı alanda sürdürdüklerini söyledi.

Antik kentle ilgili kamulaştırma sorununun Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın girişimleriyle ortadan kalktığını belirten Polat, "Daha önceki yıllarda yamaç ev sektöründe yani Roma villasının olduğu bölümde çok fazla genişleme imkanımız yoktu. Çünkü kamulaştırma sorunumuz vardı. Bu kış itibarıyla gerek Valimiz Hasan Işıldak ve gerekse Edremit Kaymakamımız Ahmet Odabaşı'nın çabaları ile Edremit Belediyesi tarafından kamulaştırma işlemleri gerçekleştirildi ve bu sayede de yeni alanlarda kazı çalışması yapma olanağını yakaladık." dedi.

Polat, yamaç ev ya da Roma villası olarak adlandırılan alandaki bu çalışmanın yeni bir sektör konumunda olduğunu dile getirdi.

Daha önce ortaya çıkarılan Roma villasının hemen doğusunda ve daha önceki saptamalar ışığında çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Zaten o villanın yer aldığı yamaçta biz elit sınıfa ait bir mahallenin konumlandığı düşüncesindeydi. İşte bu düşünceleri kanıta dönüştürmek adına burada yeni bir çalışmaya başladık ve daha çalışmanın ilk günlerinde hemen buna ilişkin verileri de taramayı ortaya çıkartmaya başladık."

Antandros'taki villaların teraslara konumlanmış durumda olduğunu kaydeden Polat, "Bu teraslardan bir tanesine ait duvarı ortaya çıkarmaya başladık ve bu duvara da yanaşmış olan merdivenin basamaklı bir üst terasa çıkışın izlerini yakaladık. Burada bir de blok taşlardan bir taban döşemesi de söz konusu. Anlaşılan yine önceki Roma villası gibi büyük ihtimalle duvar resimleriyle, mozaiklerle süslü yeni bir villanın ipucunu yakalamış olacağız diye düşünebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.