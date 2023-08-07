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        Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 16:19
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        Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası sona erdi
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun iş birliğiyle organize edilen Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası tamamlandı.

        Avrupa Triatlon Şampiyonası'nın Balıkesir'de gerçekleştirilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şunları ifade etti:

        "Güzel bir organizasyon oldu. Avlu Yaşam Merkezimizde böyle bir organizasyonda sporcularımızı ve misafirlerimizi ağırlamaktan gurur duyduk. Şehrimizde bir hafta boyunca oteller tamamen doldu. Balıkesir artık kabuğunu tamamen yırttı. Dünyanın her yerinden her alanda organizasyona ev sahipliği yapabilecek düzeye geldi. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri destekliyoruz. Türkiye Triatlon Federasyonuna teşekkür ediyorum. Ben de yönetim kurulu üyesiyim. Burada Türkiye’nin her yerinden sporcularımız da yarıştı. Böyle zorlu bir yarışta Türk sporcuların da yer alması bize umut veriyor."

        Yarışların sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren triatletler ödüllendirildi.

        Şampiyonada dereceye giren sporcular şu şekilde:

        Elit Erkekler: Burçak Özer, Roman Lysenko, Zülfü Karabulut

        Elit Kadınlar: Elif Or

        Genç Erkekler: Paşa Pendik, Fedir Bezlepkin, Emirhan Çakır

        Genç Kadınlar: Çemre Çivelek

        Yıldız Erkekler: Mehmet Aydın, Akif Eren Örs, Doruk Topaloğlu

        Yıldız Kadınlar: Dilara Kara, Beren Urhan, Defne Özcanlı

        20-24 Yaş Erkekler: Barkın Cönkeroğlu, Salih Emre Gökmen

        25-29 Yaş Erkekler: Onur Çevik Yurduseven, Ahmet Çelik, Cem Yıldırım

        30-34 Yaş Erkekler: Aleksandr Variukhin, Levent Özkarayel, Yusuf Sami Yılmaz

        35-39 Yaş Erkekler: Belal Hassan, Alper Deniz, Andrei Bolotin

        40-44 Yaş Erkekler: Ufuk Türkoğlu, Mustafa Çimen, Alper Sarıarslan

        45-49 Yaş Erkekler: Maksim Sheryshov, Volkan Altunbudak, Arkın Şıktaşlı

        50-54 Yaş Erkekler: Hakan Berberler, Tolga Alpagot, Yusuf Yüksel

        55-59 Yaş Erkekler: Cevdet Alyılmaz, Semih Alpay Akhun, Mustafa Yılmazer

        60-64 Yaş Erkekler: Ahmet Melih Işıkçı

        65-69 Yaş Erkekler: Nihat Topuz, Fi Kret Akay

        70-74 Yaş Erkekler: Atalay Elpe

        20-24 Yaş Kadınlar: Ece Demir

        25-29 Yaş Kadınlar: Ege Deniz

        30-34 Yaş Kadınlar: Çiğdem Tütüncü, Hande Deniz, Cansu Sakızlıgil

        35-39 Yaş Kadınlar: Zeynep Gülöz Bakır

        40-44 Yaş Kadınlar: Elif Çağla Tekin, Tuğba Kutlu Işıkçı

        45-49 Yaş Kadınlar: Tuba Selçuk Can

        50-54 Yaş Kadınlar: Arzu Yahşi, Dilek Kurt

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