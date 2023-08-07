Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası sona erdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Triatlon Federasyonunun iş birliğiyle organize edilen Avlu Balıkesir Triatlonu Avrupa Şampiyonası tamamlandı.
Avrupa Triatlon Şampiyonası'nın Balıkesir'de gerçekleştirilmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şunları ifade etti:
"Güzel bir organizasyon oldu. Avlu Yaşam Merkezimizde böyle bir organizasyonda sporcularımızı ve misafirlerimizi ağırlamaktan gurur duyduk. Şehrimizde bir hafta boyunca oteller tamamen doldu. Balıkesir artık kabuğunu tamamen yırttı. Dünyanın her yerinden her alanda organizasyona ev sahipliği yapabilecek düzeye geldi. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri destekliyoruz. Türkiye Triatlon Federasyonuna teşekkür ediyorum. Ben de yönetim kurulu üyesiyim. Burada Türkiye’nin her yerinden sporcularımız da yarıştı. Böyle zorlu bir yarışta Türk sporcuların da yer alması bize umut veriyor."
Yarışların sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde dereceye giren triatletler ödüllendirildi.
Şampiyonada dereceye giren sporcular şu şekilde:
Elit Erkekler: Burçak Özer, Roman Lysenko, Zülfü Karabulut
Elit Kadınlar: Elif Or
Genç Erkekler: Paşa Pendik, Fedir Bezlepkin, Emirhan Çakır
Genç Kadınlar: Çemre Çivelek
Yıldız Erkekler: Mehmet Aydın, Akif Eren Örs, Doruk Topaloğlu
Yıldız Kadınlar: Dilara Kara, Beren Urhan, Defne Özcanlı
20-24 Yaş Erkekler: Barkın Cönkeroğlu, Salih Emre Gökmen
25-29 Yaş Erkekler: Onur Çevik Yurduseven, Ahmet Çelik, Cem Yıldırım
30-34 Yaş Erkekler: Aleksandr Variukhin, Levent Özkarayel, Yusuf Sami Yılmaz
35-39 Yaş Erkekler: Belal Hassan, Alper Deniz, Andrei Bolotin
40-44 Yaş Erkekler: Ufuk Türkoğlu, Mustafa Çimen, Alper Sarıarslan
45-49 Yaş Erkekler: Maksim Sheryshov, Volkan Altunbudak, Arkın Şıktaşlı
50-54 Yaş Erkekler: Hakan Berberler, Tolga Alpagot, Yusuf Yüksel
55-59 Yaş Erkekler: Cevdet Alyılmaz, Semih Alpay Akhun, Mustafa Yılmazer
60-64 Yaş Erkekler: Ahmet Melih Işıkçı
65-69 Yaş Erkekler: Nihat Topuz, Fi Kret Akay
70-74 Yaş Erkekler: Atalay Elpe
20-24 Yaş Kadınlar: Ece Demir
25-29 Yaş Kadınlar: Ege Deniz
30-34 Yaş Kadınlar: Çiğdem Tütüncü, Hande Deniz, Cansu Sakızlıgil
35-39 Yaş Kadınlar: Zeynep Gülöz Bakır
40-44 Yaş Kadınlar: Elif Çağla Tekin, Tuğba Kutlu Işıkçı
45-49 Yaş Kadınlar: Tuba Selçuk Can
50-54 Yaş Kadınlar: Arzu Yahşi, Dilek Kurt