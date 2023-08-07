Teksüt Bandırmaspor, Mervan Yusuf Yiğit'i kadrosuna kattı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, santrafor Mervan Yusuf Yiğit ile anlaşma sağladı.
Giriş: 07.08.2023 - 19:47
BALIKESİR (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, santrafor Mervan Yusuf Yiğit ile anlaşma sağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre MKE Ankaragücü'nde forma giyen 22 yaşındaki Mervan, satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralandı.
Yiğit, Kocaelispor, 68 Aksaray Belediye, Ankara Demir, Iğdır FK ve MKE Ankaragücü takımlarında forma giydi.