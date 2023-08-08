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        Teksüt Bandırmaspor, Ibrahima Drame ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 18:36
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        Teksüt Bandırmaspor, Ibrahima Drame ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
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        BALIKESİR (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Senegalli kanat oyuncusu Ibrahima Drame ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Austria Wien takımında forma giyen 21 yaşındaki Ibrahima Drame ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.

        Sol ve sağ kanatta görev yapan Ibrahima, Diambars FC, LASK, Juniors OÖ, Young Violets, Austria Wien takımlarında forma giydi.

        İbrahima, oynadığı 52 maçta 12 gol attı, 5 asist yaptı.

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