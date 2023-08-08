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        Balıkesir'de 17 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 21:07
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        Balıkesir'de 17 düzensiz göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli ile yurt dışına kaçış hazırlığındaki 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçmenlerin Ayvalık üzerinden yurt dışına çıkacağı bilgisine ulaştı. Takibe aldığı 3 taksiyi durduran ekipler, Afganistan uyruklu 17 düzensiz göçmeni yakaladı. Ekipler, bu kişilerin kaçışını organize ettiği iddiasıyla 3 şüpheliyi de gözaltına aldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin ise İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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