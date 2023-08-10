Balıkesir'de devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü.
Kırsal Sarılar Mahallesi İkizkaya mevkiinde H.K, yönetimindeki 35 TLL 04 plakalı kamyonet virajı alamayarak şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde sürücü H.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı kamyonetten çıkarılan H.K'nin cenazesi Burhaniye Devlet Hastanesi morguna konuldu.