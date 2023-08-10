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        Balıkesir'de devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 11:59
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        Balıkesir'de devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü.

        Kırsal Sarılar Mahallesi İkizkaya mevkiinde H.K, yönetimindeki 35 TLL 04 plakalı kamyonet virajı alamayarak şarampole devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde sürücü H.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı kamyonetten çıkarılan H.K'nin cenazesi Burhaniye Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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