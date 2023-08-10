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        Perseid Meteor Yağmuru, Sındırgı'daki Ulus Dağı'nda da gözlemlenecek

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yer alan Ulus Dağı'nda, Perseid Meteor Yağmuru dolayısıyla 11-13 Ağustos'ta "Gökyüzü Gözlem Şenliği"nin ikincisi gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 14:57
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        Perseid Meteor Yağmuru, Sındırgı'daki Ulus Dağı'nda da gözlemlenecek
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yer alan Ulus Dağı'nda, Perseid Meteor Yağmuru dolayısıyla 11-13 Ağustos'ta "Gökyüzü Gözlem Şenliği"nin ikincisi gerçekleştirilecek.

        Sındırgı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulus Dağı eteklerinde bulunan kırsal Gözören Mahallesi Sarıcaova mevkisindeki etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Kaymakamlığı, Sındırgı Belediyesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi işbirliğiyle organize edildi.

        Işık kirliliğinin az ve bölgenin en karanlık noktalarından biri olması nedeniyle gökyüzünün çıplak gözle bile net görülebildiği Ulus Dağı'ndaki etkinliğe Türkiye’nin dört bir yanından gökyüzü bilim meraklıları, bilim insanları ve doğaseverlerin katılması bekleniyor.

        Sarıcaova Yaylası'nda kamp kuracak misafirler gündüz doğal güzelliklerin, güneşin ve temiz havanın tadını çıkarmanın yanı sıra çocuk ve yetişkinlere özel bilimsel eğitimler, yöresel etkinlikler ile vakit geçirecek, gece ise gökyüzündeki görsel şölene şahitlik edecek.

        Uzay ve gökyüzü temalı yarışmalar da şenlik kapsamında gerçekleştirilecek. Gündüz eğitimlerinde katılımcılara gece karanlığında yıldızlara bakarak yön bulma eğitimleri de verilecek. Etkinlik ve eğitimler öğle saatlerinde başlayacak.

        Şenliklerin gece bölümünde ise Sarıcaova Yaylası’nda karanlık gökyüzü çıplak gözle izlenebilecek. Işık kirliliğinin önüne geçilecek bir gecede gökyüzü gözlemleri yapılırken sadece yaz mevsiminde görülebilecek takımyıldızları, Satürn, Jüpiter, Ay ve diğer gezegenler de gözlemlenebilecek.

        Teleskoplar gökyüzündeki görsel şöleni, yıldızları ve gezegenleri izlemek isteyenler için kurulacak. Gökyüzü şekilleri hakkında katılımcılara bilgi verilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "doğal şehir" Sındırgı’da herkese göre bir etkinliğin olduğunu vurguladı.

        Eşsiz doğanın farklı etkinliklere elverişli olduğunu ve bu güzellikleri de ziyaretçilerle paylaşmak istediklerini belirten Yavaş, şunları kaydetti:

        "Gökyüzünün görsel şölenine Türkiye’nin en karanlık noktalarından biri olan Sarıcaova Yaylası'nda muhteşem bir şenlikle eşlik edeceğiz. Meteor yağmurunu da hep birlikte seyredeceğiz. Sındırgı’mızda ikincisini gerçekleştireceğimiz Gökyüzü Gözlem Şenliği doğaseverleri ve bilim meraklılarını buluşturacak. Çocuklarımız ve yetişkinler için gökyüzü bilimcileri, profesörler tarafından uzay ve gökyüzü eğitimleri verilecek, ödüllü yarışmalar gerçekleştirilecek. Yöresel etkinlikler ve muhteşem doğa da kamp kuracak ziyaretçilerde muhteşem bir zaman dilimi geçirecek. Gelin gökyüzünün görsel şovunu birlikte izleyelim. 11-13 Ağustos, Sındırgı’da gökyüzü zamanı."

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