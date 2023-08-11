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        Teksüt Bandırmaspor, Royal Hastanesi ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını yeniledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 15:00
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        Teksüt Bandırmaspor, Royal Hastanesi ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını yeniledi
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        BALIKESİR (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor ile Bandırma Royal Hastanesi arasında yeni sağlık sponsorluğu anlaşması imzalandı.

        Kulüp başkanı Onur Göçmez, imzaların atılmasının ardından yaptığı konuşmada, Royal Hastanesinin zaten Bandırmaspor ailesinin bir üyesi olduğunu söyledi.

        Yeni sezon öncesi 14 futbolcunun sağlık kontrollerinin bu hastanede yapıldığını belirten Göçmez, "Her sene bize kapılarını açan Royal Hastanesine teşekkür ediyorum. Bandırmaspor'un bu seviyeye gelmesinde en önemli rollerden birini Royal Hastanesi oynamıştır. Royal Hastanesi ile bu yolda birlikte hareket etmekten onur duyuyoruz." dedi.

        Hastanenin Yönetim Kurulu Eş Başkanı Opr. Dr. Ercan Sevinç ise zaten 14 yıldır Bandırmaspor'a hizmet verdiklerini anlattı.

        Bandırmaspor'a uzun yıllar isim sponsorluğu da yaptıklarını hatırlatan Sevinç, "Bandırmaspor'un yanında olmaktan gurur ve onur duyuyoruz. İnşallah bu sene Süper Lig'e çıkacağız." ifadesini kullandı.

        Yönetim Kurulu Eş Başkanı Opr. Dr. Gürsel Kurt da Bandırmaspor'un tüm Bandırma'nın takımı olduğunu dile getirerek, "Uzun yıllardır Bandırmaspor'un sağlık sponsoru olarak devam ediyoruz. Bandırmaspor'u daha ileri, daha güzel yerlere getirebilirsek mutlu olacağız." diye konuştu.

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