Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Teksüt Bandırmaspor'da Aminu Umar ile yollar ayrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 01:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Teksüt Bandırmaspor'da Aminu Umar ile yollar ayrıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'da, yeni transferlerden Aminu Umar ile yollar ayrıldı.

        Bordo-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Futbol takımımız 2. etap Bolu kampına katılan Aminu Umar ile bazı kulüp iç yönetmelikleri ve sözleşme maddelerinde yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle karşılıklı olarak çalışmama kararı alınmıştır. Aminu Umar'a bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

        Aminu Umar, Bandırmaspor'un yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bodrumspor'dan 1 yıllığına transfer edilmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Koca'dan 'taban ödemesi' açıklaması
        Bakan Koca'dan 'taban ödemesi' açıklaması
        Sıcak hava dalgası tekrar geliyor!
        Sıcak hava dalgası tekrar geliyor!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Fenerbahçe transferi açıkladı!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Ağrı'dan Bodrum'a uzanan cinayette sıcak gelişme!
        Trabzon'dan üç puanlı gala!
        Trabzon'dan üç puanlı gala!
        Cengiz Ünder'de işlem tamam!
        Cengiz Ünder'de işlem tamam!
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        "OVP'de yol haritasını açıklayacağız"
        Anlaşma sağlandı!
        Anlaşma sağlandı!
        Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat
        Rusya'dan Kuzey Kutbu'nda tatbikat
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        İftiraya uğrayan doktordan çarpıcı açıklamalar!
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        TFF'den Avrupa'da 5 takım müjdesi!
        İngiltere'de sığınmacı gemisinde alarm
        İngiltere'de sığınmacı gemisinde alarm
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        Kan donduran olay! 80 yaşında evlat katili!
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        O anları kaydetti! Eski eşinden biber gazı sıkarak kurtuldu
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        40 gün sürecek! Galata yenileniyor
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        92 yıllık evlilik sözleşmesini müzeye bağışladı
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu

        Benzer Haberler

        Teksüt Bandırmaspor, Royal Hastanesi ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını yen...
        Teksüt Bandırmaspor, Royal Hastanesi ile sağlık sponsorluğu anlaşmasını yen...
        Ayvalıkgücü'nden iyi prova
        Ayvalıkgücü'nden iyi prova
        Balıkesir'de silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Balıkesir'de silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
        Perseid Meteor Yağmuru, Sındırgı'daki Ulus Dağı'nda da gözlemlenecek
        Perseid Meteor Yağmuru, Sındırgı'daki Ulus Dağı'nda da gözlemlenecek
        Balıkesir'de 85 üreticiye 585 küçükbaş desteği yapıldı
        Balıkesir'de 85 üreticiye 585 küçükbaş desteği yapıldı
        Ayvalıkgücü'ne gençlik aşısı
        Ayvalıkgücü'ne gençlik aşısı