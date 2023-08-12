Balıkesirli berberin ateşle tıraşı Uzak Doğu'da tanıtılacak

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Balıkesir'de isteyen müşterilerini 20 yıldır ateşle tıraş eden 61 yaşındaki berber Selahattin Aytekin, Güney Kore'de bir televizyon kanalının programında tanıtılacak.

İlkokulu bitirdikten sonra 11 yaşında çıraklıkla başladığı meslekte kendisini geliştirerek usta olan Aytekin, Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonunun önceki yıllarda düzenlediği Profesyonel Kuaförler Yarışması'nın "hızlı saç kesimi ve sakal tıraşı" dalında Türkiye birinciliği ve ikinciliğini elde etti, çok sayıda madalya kazandı.

Mesleğinde farklı bir saç kesim tarzı oluşturmayı amaçlayan Aytekin, şişe sardığı bezi ispirtoya batırıp yaktıktan sonra tarak yardımıyla isteyen müşterilerini tıraş etmeye başladı.

Berber Aytekin, 20 yıllık süreçte sanatçılar Alişan, İsmail Türüt, Haluk Levent, Behzat ve Süheyl Uygur kardeşler, oyuncu Mehmet Elmas'ı da tıraş ederek birçok habere ve televizyon programına konuk oldu.

Çin ve Güney Kore'den 10 yıl önce gelen ekiplerin yaptığı çekimlerin ardından televizyon programlarında da yer verilen Aytekin, yine Güney Kore'den bir program ekibini ağırladı.

BTS televizyonunda yapımcılığını Bang Seyoung'un üstlendiği "Dünya Tema Turu" programı çekimleri için gelen ekip, Aytekin'in ateşle tıraşına ilişkin çekimler yaptı.

Hankuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Woojin Yang'in saçını ateşle tıraş eden Aytekin'in Dumlupınar Mahallesi Saman Sokağı'ndaki dükkanında yapılan çekimlerin ardından söz konusu program, montajı tamamlanarak bu ay içinde hem televizyonda hem de YouTube de yayınlanacak.

Ateşle tıraşı deneyimleyen Woojin, AA muhabirine, Selahattin Aytekin'i YouTube'da gördüklerini söyledi.

Türkiye'ye belgesel çekimi için geldiklerini belirten Woojin, "Amacımız Türkiye'yi Korelilere tanıtmak. İlk başta ateşi görünce ürktüm ve korktum fakat tıraş ilerledikçe rahatladım. Selahattin Aytekin'in profesyonel olduğunu hissettim. Türk kültürünü ve Osmanlı'yı Korelilere anlatacağım ama önce mutlaka burayı, ateşle tıraşı anlatacağım. Benim için unutulmaz bir deneyim oldu." dedi.

- "Ateşle tıraş bize çok ilginç geldi"

Programın yapımcısı Bang Seyoung da Güney Korelilerin Türkiye'ye karşı çok fazla ilgili olduklarını dile getirdi.

Bang, program için kendilerine yardımcı olan Aytekin'e teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Gelmeden önce ateşle tıraşın nasıl yapıldığını biraz araştırdık. Ateşle tıraş bize çok ilginç geldi ama çekim yaparken gördük ki Selahattin Bey bunu çok profesyonelce yapıyor. Pek çok ülkede çekime gittik, bizim programımız 10 yıldan fazladır televizyonda yayınlanıyor. Türkiye bizim kardeş ülkemiz, buraya her gelişimizde insanlar bizi iyi bir şekilde karşılıyor. Türkiye ile ilgili bir çekim planladığımızda ekibimizdeki arkadaşlarımız heyecanlanıyor. Diğer ülkeler de güzel ama Türkiye'nin yeri ayrı. Bizim programdan sonra ateşle tıraş Güney Kore'de de yapılır mı, pek sanmıyorum çünkü Korelilerin pek yapabileceği bir iş değil. Koreliler Türkiye'de hep aynı yerleri geziyorlar, biz farklı konuları işleyerek onların farklı yerlere de gidip görmelerini istiyoruz. Koreliler ve orada YouTube kanalı olanlar ateşle tıraşı görüp deneyimlemek için buraya gelmek isteyebilir."

- Ateşle tıraşın ardından makasla saç son şeklini veriyor

Ateşle tıraşın ardından makasla saça son şeklini veren berber Selahattin Aytekin ise Güney Kore'den gelen televizyon ekibine teşekkür etti.

Koreliler ile Türklerin kardeş olduğunu vurgulayan Aytekin, "Çok sayıda televizyon programına konuk oldum ama bu çekim çok çok güzel geçti. İlk defa tıraş olmalarına rağmen güzel geçti. Biz iyi bir şekilde misafir edebildiysek ne mutlu bize. 10 yıl önce de bir ekip gelmişti, onlarla da güzel oldu ama 10 yıl sonra yine Güney Kore'den bir ekibin gelmesi beni ayrıca mutlu etti." ifadelerini kullandı.