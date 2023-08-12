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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 19:36
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu
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        BALIKESİR (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

        "Şehir Buluşmaları" kapsamında kente gelen Uraloğlu, Zağnos Paşa Türbesi'nde dua etti.

        Zağnos Paşa Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Uraloğlu, fotoğraf çektirdi.

        Çocuklara oyuncak hediye eden Bakan Uraloğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Balbucks Kafe'de gençlerle bir süre sohbet etti.

        Esnafı ziyaret eden Uraloğlu, kendisini takip eden basın mensuplarıyla da hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kentten ayrıldı.

        Bakan Uraloğlu'na, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Belgin Uygur, Mustafa Canbey, İsmail Ok ve Ali Taylan Öztaylan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da eşlik etti.

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