Göç yolundaki leylekler Balıkesir'de görüntülendi

BALIKESİR (AA) - Ağustos ayıyla birlikte göç yolculuğuna başlayan çok sayıda leylek Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde görüntülendi.

Ulus Dağının eteklerinde bulunan Kıran Mahallesinde konaklayan leyleklerden dolayı bazı mahallelerde elektik kesintileri yaşandı.

1300 metre rakımıyla çevresindeki yerleşim birimlerine göre yüksek konumda yer alan mahallede binlerce leylek ormanlık alanda ve mahalle çevresinde geceyi geçirmek için mola verdi.

Leylek yoğunluğunun fazla yaşandığı Kıran Mahallesi sakinleri yüksek gerilim hatlarının leyleklere zarar vermemesi için sabaha kadar nöbet tuttu.

Derecikören, Düğüncüler, Karacalar mahallelerinde belirli saatlerde leyleklerin zarar görmemesi için UEDAŞ tarafından elektrik kesintileri gerçekleştirildi.

İlçe sakinlerinin cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştığı leyleklerin tünedikleri yerlerde geceyi geçirdikten sonra günün erken saatlerinde ilçeden ayrıldıkları görüldü.

Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş "Leylekler her yıl Sındırgı semalarında bulunuyor. Göç yolunda bulunan şehrimize farklı noktalara leylekler geliyorlar. Bu yıl da yine binlerce leylek Kıran köyde ağaçların üzerine kondular. Vatandaşlarımız da leylekler elektrik direğine konduğunda canlarına bir şey olmasın diye teyakkuzda bekliyorlar. Karacalar bölgesinde ise elektrik direklerine konan leylekler, elektriğin kesilmesine sebebiyet verdi. Derecikören, Pelitören ve Karacalar bölgesinde ise leylekler sabaha karşı gidinceye kadar elektrikler kesintiye uğradı." şeklinde konuştu.

Kıran Mahallesi sakinlerinden Murat Efe de "Hayvanları otlatırken tesadüfen denk geldi. Ama her yıl biz bunu yaşıyoruz. Tabi biz bunları sabaha kadar ara ara gelip kontrol ediyoruz. Bulunduğumuz alanda elektrik telleri var. Sağ olsun belediye başkanımız bu konuda çok duyarlı. Tedaş ile işbirliği yapıp elektriği kestiriyor. Sırf leylekler yüksek akıma çarpılmasın diye. Biz de köy halkı olarak gidinceye kadar kontrol ediyoruz." dedi.