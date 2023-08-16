Erdek'te orman işçisi kestiği ağacın ayağına devrilmesi nedeniyle yaralandı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde ağaç kesimi sırasında yaralanan orman işçisi hastaneye kaldırıldı.
İlçe kırsalındaki Muhla mevkisinde yüksek gerilim hattının geçeceği alanda kesim yapan işçilerden Mustafa Ö'nün üzerine kestiği ağaç düştü.
İşçinin ayağından yaralandığı olay yerine mesai arkadaşlarının ihbarının ardından itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ayağı kırılan Mustafa Ö'ye ilk müdahale, ekipler tarafından olay yerinde yapıldı.
Vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden sedyeyle alınarak ambulansa taşınan yaralı, hastaneye götürüldü.