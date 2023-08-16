Erdek'te bir kişi boğularak hayatını kaybetti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde iskeleden düşen bir kişi boğularak yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre Ocaklar Mahellesinde bir işletmede garson olarak çalışan Abdülillah Karakaş (25) iskelede bulunduğu sırada dengesini kaybederek denize düştü.
Çevrede bulunanlar Karakaş'ı sudan çıkarıp ekiplere haber verdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri gencin boğulma sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Şanlıurfa kütüğüne kayıtlı olduğu öğrenilen Karakaş'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.