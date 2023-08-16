Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Erdek'te bir kişi boğularak hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdek'te bir kişi boğularak hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde iskeleden düşen bir kişi boğularak yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre Ocaklar Mahellesinde bir işletmede garson olarak çalışan Abdülillah Karakaş (25) iskelede bulunduğu sırada dengesini kaybederek denize düştü.

        Çevrede bulunanlar Karakaş'ı sudan çıkarıp ekiplere haber verdi.

        Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri gencin boğulma sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

        Şanlıurfa kütüğüne kayıtlı olduğu öğrenilen Karakaş'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye yatırım için cazip bir ülke
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        TL bazında arttı, dolar bazında düştü
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Uçaklar nem bulutundan iniş yapamadı! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den 17 Ağustos uyarısı: Periyodun sonlarına geliyoruz!
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Kuzey Kore'ye kaçan ABD'li asker hakkında yeni iddia
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Sel sonrası tarihi eserler ortaya çıktı
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Fenerbahçe'de kaleye üç aday
        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Korkunç olay! Kız arkadaşını boğdu!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan Deniz Türüç hamlesi!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        O kentte ürküten tablo! 13 bin bina incelendi 10 bini riskli!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İngilizler duyurdu: Ziyech geliyor!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Atatürk'ün hiç bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Türk vatandaşlarını en fazla reddeden ülke Almanya
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        Bakan Tunç'tan önemli mesajlar
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!
        Aşırı sıcaklarda ağaçların yaprakları bile kurudu!

        Benzer Haberler

        Hamile Hazal´ı, 97 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık için `akıl sağlığı r...
        Hamile Hazal´ı, 97 yerinden bıçaklayarak öldüren sanık için `akıl sağlığı r...
        Balıkesir'de üretilen coğrafi işaretli Sındırgı kornişonunda hasat başladı
        Balıkesir'de üretilen coğrafi işaretli Sındırgı kornişonunda hasat başladı
        Şanlıurfa'ya atanan Vali Hasan Şıldak, Balıkesir'den uğurlandı
        Şanlıurfa'ya atanan Vali Hasan Şıldak, Balıkesir'den uğurlandı
        Erdek'te orman işçisi kestiği ağacın ayağına devrilmesi nedeniyle yaralandı...
        Erdek'te orman işçisi kestiği ağacın ayağına devrilmesi nedeniyle yaralandı...
        Göç yolundaki leylekler Balıkesir'de görüntülendi
        Göç yolundaki leylekler Balıkesir'de görüntülendi
        Balıkesir'den kısa kısa
        Balıkesir'den kısa kısa