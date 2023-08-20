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        Bandırmaspor-Boluspor maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 20:23
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        Bandırmaspor-Boluspor maçının ardından
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        BALIKESİR (AA) - Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında evinde oynadığı Boluspor'la 0-0 berabere kalan Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Ersan Parlatan, skordan memnun olmadığını söyledi.

        Parlatan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, takıma destek veren taraftarlara teşekkür etti.

        Takımının oyunundan memnun olduğunu belirten Parlatan, şöyle konuştu:

        "Maçta gol bulmak adına her şeyi yaptık, gol pozisyonlarına da girdik. İkinci yarı rüzgarın da etkisiyle ilk yarı gibi etkili olamadık ama son 15 dakika takımım galip gelmek adına ön alanda baskı kurup yüksek tempo yapmaya çalıştık. İki maçta da hem koşu mesafesi hem ayakta kalmak hem de oyunu güzelleştirmek adına iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Topun oyunda kalma süresini artırmaya çalışıyoruz. Bugünkü skordan memnun değilim ama takımımın zaman zaman hem oyunundan hem de isteği ve arzusundan memnunum."

        - Boluspor cephesi

        Boluspor Teknik Direktörü Turgay Altay da ilk yarı rüzgara karşı oynadıklarını dile getirdi.

        Geçen hafta anlamsız bir mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Altay, şunları kaydetti:

        "Ligde her puanın değerli olduğu bir ortamda gol yemeden 1 puan almanın her iki takım içinde adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Oyun kalitesi çok yüksek değildi. Takımlarımız lige henüz hazır değil. Yeni katılan oyuncularımızın birbirileriyle hem antrenman hem de maç sayıları fazla olmadığı için uyum sorunları yaşıyoruz. Böyle bir maçta özellikle ikinci yarı rüzgarı da arkamıza alarak oyunu bir parça domine etmeyi takımımdan bekliyordum ama dediğim gibi hazırlık periyodu hala devam ediyor. Bir puanın iyi olduğunu düşünüyorum, önemli olan bundan sonraki maçlarda puanlar alarak devam etmek istiyoruz. Önemli olan ligin sonunda zirvede yer alabilmek, biz de bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

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