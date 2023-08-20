Bandırma'da yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yol kenarındaki ağaçlara çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bandırma-Bursa kara yolunda B.M. kontrolündeki 10 KZ 493 plakalı otomobil, yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Sürücü B.M. ile 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.