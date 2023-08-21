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        Balıkesir'de jandarma operasyonlarında 26 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 13:00
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        Balıkesir'de jandarma operasyonlarında 26 düzensiz göçmen yakalandı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 26 düzensiz göçmen yakalandı, kaçışları organize ettikleri iddiasıyla 6 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesinde teknik takip sonucunda bazı yabancı uyruklu kişilerin Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla geçecekleri bilgisini aldı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 26 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Operasyonda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Aramalarda 25 can yeleği, 4 cep telefonu, 1 şişme bot, 1 bot motoru, 1 el pompası, 1 adet suçta kullanılan araç ele geçirildi.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 6 göçmen kaçakçısının işlemleri sürüyor.

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