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        Teksüt Bandırmaspor, Mustafa Çeçenoğlu'nu kadrosuna kattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 18:44
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        Teksüt Bandırmaspor, Mustafa Çeçenoğlu'nu kadrosuna kattı
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        BALIKESİR (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Mustafa Çeçenoğlu'nu transfer etti.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Teksüt Bandırmaspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık anlaşma sağladı.

        Daha önce Bursa Nilüfer, Beylerbeyi, Bugsaş Spor, Menemen Belediye, Gençlerbirliği, Boluspor ve Denizlispor formalarını giyen Çeçenoğlu'nun kariyerinde 261 maçta 34 gol attığı belirtildi.

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