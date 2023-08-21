Teksüt Bandırmaspor, Mustafa Çeçenoğlu'nu kadrosuna kattı
BALIKESİR (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Mustafa Çeçenoğlu'nu transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren Teksüt Bandırmaspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1 yıllık anlaşma sağladı.
Daha önce Bursa Nilüfer, Beylerbeyi, Bugsaş Spor, Menemen Belediye, Gençlerbirliği, Boluspor ve Denizlispor formalarını giyen Çeçenoğlu'nun kariyerinde 261 maçta 34 gol attığı belirtildi.