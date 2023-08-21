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        33. Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 22:02
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        33. Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali sona erdi
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bu yıl 33'üncükez düzenlenen Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.

        Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat ve Festivalinde beş gün süren festivalde kültür, sanat, edebiyata dair çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Festival Ören Meydanı’nda yapılan açılış töreni sonrası Ören Meydanı’nda kurulan sergi ve stantların açılışı halk oyunları gösterileriyle yapıldı.

        "2023 UNESCO Aşık Veysel Yılı" vesilesiyle hazırlanan özel programda Veysel belgesel gösterimi sonrasında Cengiz Özkan Aşık Veysel türkülerini seslendirdi.

        Sünnet şölenin de gerçekleştiği festivalde çocuk tiyatro oyunları, satranç ve trap turnuvalarının yanı sıra çocuklara özel eğlenceli gösteriler de yer aldı.

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