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        Balıkesir'de tabancayla işlenen cinayetin şüphelisi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 17:20 Güncelleme: 21.08.2023 - 17:20
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        Balıkesir'de tabancayla işlenen cinayetin şüphelisi tutuklandı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir gencin kavgada silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Nihat Mingü'nün yaşamını yitirdiği olayın ardından polis ekiplerince yakalanan katil zanlısı M.Ç. (17), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılıktaki sorgusu tamamlanarak nöbetçi hakimliğe çıkarılan M.Ç. tutuklandı.

        Edremit'te dün Camivasat Mahallesi 30. Sokak'ta karşılaşan Nihat Mingü (18) ile M.Ç. arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda M.Ç, yanında bulunan kuru sıkıdan bozma tabanca ile Mingü'ye ateş ederek öldürmüştü. Kaçan şüpheli M.Ç, Edremit Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınmıştı.

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