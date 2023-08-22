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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 19:20 Güncelleme: 22.08.2023 - 19:20
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu
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        BALIKESİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Balıkesir'de partililerle buluştu, esnafı ziyaret etti.

        Partisinin Balıkesir İl Başkanlığı'nda yönetim kurulu üyeleri, gençlik kolları ve ilçe başkanlarıyla bir araya gelen Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a ziyarette bulundu.

        Büyükşehir ve ilçe belediye başkanları toplantısına katılan Yılmaz, gazetecilere, Balıkesir'e yapılan hizmetlerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Yücel Yılmaz'ın şehre kazandırdığı hizmetleri yerinde incelemekten mutluluk duyduğunu ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Yücel Yılmaz başkanımı Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı yanında Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Balıkesir'e kazandırdığı bu güzel hizmetler için tebrik etmek istiyorum. Hakikaten büyük bir proje stokunun hayata geçtiğini görüyoruz. Balıkesir'in dününü, bugününü mukayese etmediğimiz takdirde kıymeti bilinmeyebilir. Bunları mukayeseli olarak fırsat bulduğumuz her ortamda kamuoyuna anlatmak, dünkü Balıkesir ile bugünkü Balıkesir'in mukayesesini ortaya koymakta insanımızın hafızasını etkilemek için istişarelerde bulunduk. Önümüzde 2024 seçimleri var. Seçimlere yönelik bazı çalışmaları yapacağız."

        Milli Kuvvetler Caddesi esnafına da ziyarette bulunan Yılmaz, Zağnos Paşa Camisi Meydanı'nda incelemeler yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

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