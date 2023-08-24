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        Balıkesir'de bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 00:04 Güncelleme: 24.08.2023 - 00:17
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        Balıkesir'de bir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir apartmanın ikinci katında çıkan yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

        Çayiçi Caddesi'ndeki 6 katlı Örs Apartmanı'nın ikinci katındaki daireden dumanların çıktığını fark eden bina sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, dairedeki yangına müdahale etti.

        Tedbir amacıyla tahliye edilen daire sahipleri kısa süreli panik yaşadı.

        Ekiplerin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangın, diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

        Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.

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