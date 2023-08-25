Ayvalık açıklarında lastik botlardaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botların bulunduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu "KB-40" sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.