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        Ayvalık açıklarında lastik botlardaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 20:45 Güncelleme: 25.08.2023 - 20:49
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        Ayvalık açıklarında lastik botlardaki 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botların bulunduğu bilgisini aldı.

        Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu "KB-40" sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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