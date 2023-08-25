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        Balıkesir'de TGASDF Atlı Cirit çeyrek final müsabakaları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 23:23 Güncelleme: 25.08.2023 - 23:23
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        Balıkesir'de TGASDF Atlı Cirit çeyrek final müsabakaları başladı
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        BALIKESİR (AA) - Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu (TGASDF) Atlı Cirit çeyrek final ön eleme C grubu müsabakaları, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde başladı.

        Sındırgı Geleneksel Türk Sporları Merkezi'nde üç gün sürecek müsabakalarda Uşak Yoldaş Atlı Spor Kulübü, Ankara Toprak Mahsulleri Atlı Cirit Spor Kulübü, Eskişehir Akıncılar Birliği Atlı Cirit Spor Kulübü, Sındırgı Atlı Cirit Spor Kulübü çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

        Müsabaka öncesi konuşan Uşak Bölgesi Hakemi Bülent Demiral, yarışmaların cirit kazasında vefat eden sporcu Hasan Sarol adına gerçekleştiğini belirterek, "İlk müsabakamızı tamamladık. Günün ikinci müsabakası olan, atların kontrolü için hakem arkadaşlarımız görevlerini yapıyorlar. Cumartesi ve pazar günleri maçlarımızı tamamlayacağız. Bu sonuçların ardından burada birinci olan takım Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonunun düzenlemiş olduğu yarı final müsabakalarına katılacak." dedi.

        Eskişehir Akıncı Birliği kulüp kaptanı Muhammet Ali Kaya ise turnuvaya ilk defa katıldıkları için mutlu olduklarını vurgulayarak, "Diğer kulüplerle tanışıyoruz. Atlarımızın ne durumda olduğunu göreceğiz inşallah. Buradan daha sonra önümüzdeki senelerde inşallah bu sporu devam ettirmeye çalışacağız." şeklinde konuştu.

        Müsabakalar hafta sonu gerçekleştirilecek maçlarla sürecek.

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