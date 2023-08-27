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        Ayvalık açıklarında lastik botlardaki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 09:46 Güncelleme: 27.08.2023 - 09:58
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        Ayvalık açıklarında lastik botlardaki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botların bulunduğu bilgisini aldı.

        Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu "TCSG-905" sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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