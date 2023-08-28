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        Hasan Sarol Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası Sındırgı'da gerçekleşiyor

        Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Hasan Sarol Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası çeyrek final ön eleme C grubu müsabakalarında Ankara Toprak Mahsulleri Atlı Cirit Spor Kulübü olarak yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:57 Güncelleme: 28.08.2023 - 17:00
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        Hasan Sarol Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası Sındırgı'da gerçekleşiyor
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        BALIKESİR (AA) - Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Hasan Sarol Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası çeyrek final ön eleme C grubu müsabakalarında Ankara Toprak Mahsulleri Atlı Cirit Spor Kulübü olarak yarı finale yükseldi.

        Müsabaka Sındırgı Geleneksel Türk Sporları Merkezinde gerçekleşti. Dört takımın yarıştığı müsabakalarda ata sporuna yakından ilgi duyan taraftarlar da katıldı. Ankara Toprak Mahsulleri Atlı Cirit Spor Kulübü yanı sıra Uşak Yoldaş Atlı Spor Kulübü de yarı finalde yarışacak.

        Geçtiğimiz yıllarda UŞAK'TA cirit antrenmanı sırasında 2 atlının çarpışması sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki Hasan Sarol adına düzenlenen Atlı Cirit 2023 Türkiye Şampiyonası çeyrek final yükselme müsabakalarında büyük heyecan yaşandı.

        Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleşen müsabakalarda Uşak Yoldaş Atlı Spor Kulübü, Ankara Toprak Mahsulleri Atlı Cirit Spor Kulübü, Eskişehir Akıncılar Birliği Atlı Cirit Spor Kulübü, Sındırgı Atlı Cirit Spor kulübü çeyrek finale yükselme müsabakalarında yarıştı.

        Sındırgı Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Erbek "İnşallah bu ata sporumuzu ileri düzeyde yeni nesillere ulaştırmaya çalışıyoruz. Burada bizi yalnız bırakmayan Sındırgıdaki cirit severlere, seyircilerimize, vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim.” dedi.

        Uşak Yoldaş Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı ve Hasan Sarol’un babası Süleyman Sarol “İlk gün C grubu müsabakasında bir talihsiz kaza yaşadık. Mustafa takım kaptanımızı bir kazada yaralandı. Şu anda hastanede yatıyor. 3 gün kıyasıya mücadele ettik. Birinci olan TMO adlı spor kulübüne başarılar dilerim." diye konuştu.

        Yarışmada dereceye giren takımlara ödülleri Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyon Başkan Vekili ve Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, federasyonun il temsilcisi Ziya Çakır ve Hasan Sarol’un babası Süleyman Sarol tarafından verildi.

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