Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Sındırgı'nın asırlık geleneği Kocakonak Panayırı kapılarını ziyaretçilerine açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 19:38 Güncelleme: 29.08.2023 - 19:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sındırgı'nın asırlık geleneği Kocakonak Panayırı kapılarını ziyaretçilerine açtı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 100 yılı aşkın bir geleneğe sahip Kocakonak Panayırı kapılarını ziyaretçilere açtı.

        İlçede 28 Ağustos'ta başlayan panayır, Sındırgı'nın kurtuluş günü olan 3 Eylül'de sona erecek.

        Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, yaptığı açıklamada, panayırın sorunsuz devam ettiğini söyledi.

        Yavaş, panayırın 7 gün süreceğini belirterek, "Esnafımız için hayırlı olsun. Esnafımıza bol kazançlar. Halkımıza iyi eğlenceler." dedi.

        Sındırgı'nın kültürünün ve geleneklerinin yaşatıldığı etkinlikleri devam ettirdiklerini vurgulayan Yavaş, şunları dile getirdi:

        "Panayırlar eskiden beri hayvan ve emtia yani ticaretin döndüğü yerler. Bunun yanında hasat sonu olarak da şenlik havasında geçen insanların buluştuğu güzel bir etkinlik. Sındırgı'da 100 yılı geçen bir panayır var. Kocakonak Panayırı yıllardan beri ticaretin, neşenin, eğlencenin kaynağı olmuş. Bizler de ara verilmesine rağmen bu kültürü on yıllardır sürdürüyoruz. Şu anda da baktığımızda çok daha düzenli ve tertipli panayır yapılabileceğini insanlara göstermenin keyfini yaşıyoruz."

        İlçe sakinlerinden Ahmet Cesur da çocukluğundan beri katıldığı bu etkinliğin, bölgedeki en büyük panayırlardan olduğunu ifade etti.

        Gürkan Topçu ise panayır alanında çok mutlu olduğunu belirterek, "Çok güzel bir alan. Çünkü çocuklar, aileler ve yetişkinler için eğlence var. Hep olmasını istediğimiz bir yer. Senede bir kere oluyor. Civar şehirlerden insanlar geliyor. Hem memleketimiz canlanıyor hem de eğleniyoruz. Tüm Sındırgı halkı da burada. Herkesi bekleriz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Kayıp Korhan Berzeg olayında sıcak gelişme
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Yorgun mermi denilmişti! Benek'i kargalar öldürmüş
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        İmza atacağı tarihi duyurdular!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Dikkat! Herkesin başına gelebilir!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Fredrik Midtsjö, Pendikspor'da!
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Bahçeye gömülmüştü... Toprak altından çıkarılacak
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Enflasyon mesajı
        Enflasyon mesajı
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...

        Benzer Haberler

        Korhan Berzeg'in köpeği Tina, 74 gün sonra eve döndü (2)
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina, 74 gün sonra eve döndü (2)
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina, 74 gün sonra eve döndü (1)
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina, 74 gün sonra eve döndü (1)
        Balıkesir'de otomobille tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yara...
        Balıkesir'de otomobille tankerin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yara...
        Balıkesir'de bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Balıkesir'de bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Hasan Sarol Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası Sındırgı'da gerçekleşiyor
        Hasan Sarol Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası Sındırgı'da gerçekleşiyor
        Marmara Adası'nda teknenin alabora olması sonucu bir kişi hayatını kaybetti...
        Marmara Adası'nda teknenin alabora olması sonucu bir kişi hayatını kaybetti...