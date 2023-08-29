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        Balıkesir'de 61 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 19:52 Güncelleme: 29.08.2023 - 19:52
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        Balıkesir'de 61 düzensiz göçmen ile 5 göçmen kaçakçısı yakalandı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 61 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığına yönelik yaptıkları istihbari çalışmalar neticesinde göçmen kaçakçılarının diğer illerden getirdikleri düzensiz göçmenleri kıyıya yakın yazlık evlerde tuttukları bilgisine ulaştı.

        Söz konusu yazlık evlere eşzamanlı operasyon yapan polis ekipleri, 4'ü çocuk, 16'sı kadın 61 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Ekipler, bu kişilerin kaçışını organize ettiği iddiasıyla 5 şüpheliyi de gözaltına aldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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