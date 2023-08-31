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        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in köpeğinin bulunduğu bölgede yeniden arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 12:00 Güncelleme: 31.08.2023 - 12:00
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        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in köpeğinin bulunduğu bölgede yeniden arama çalışması başlatıldı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde 17 Haziran'da sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'in beraberindeki "Tina" isimli köpeğinin 74 gün sonra bulunmasının ardından arazide yeniden arama çalışması başlatıldı.

        Berzeg'in evinin bulunduğu kırsal Armutlu Mahallesi çevresinde yoğunlaştırılan aramalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneğine (GÖNDAK) bağlı toplam 80 kişiden oluşan ekipler katılıyor.

        Aramaların yanı sıra olay yeri inceleme ekiplerince bazı çalışmalar yapıldı. Berzeg'in köpeğinde ve tasmasında parmak izi, doku örneği ve dışkı incelemesi yapan görevliler, bu süreçte Tina'nın arazide mi yoksa kapalı bir yerde mi olduğu, mamayla mı yoksa dışarıda mı beslendiğine ilişkin ipuçlarını araştırıyor.

        Ayrıca, küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin ilk görüldüğü bölgede farklı noktalara bırakıldığı, Berzeg'in kaybolduğu süreçte bir yerde tutulduysa, Tina'nın buraya tekrar gidip gitmeyeceği konusunda araştırma yapıldığı öğrenildi.

        Bölgeye gelen Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, ekiplerin çalışmalarını koordine ederek yetkililerden bilgi aldı.

        Tina'nın bulunduğu haberini alınca İstanbul'dan gelen Berzeg'in ailesi de ekiplerle iletişim halinde çalışmaları takip ediyor.

        Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği Tina ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg için İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı. Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg'i ve köpeğini arayan ekipler herhangi bir ize rastlayamamıştı.

        Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın dikkati sayesinde bulunan köpeğin Tina olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti.

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