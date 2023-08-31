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        Balıkesir'de "Friesian" atından başka ırktan kısraklara aktarılan embriyolarla "tüp tay" projesi uygulanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 15:04 Güncelleme: 31.08.2023 - 15:04
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        Balıkesir'de "Friesian" atından başka ırktan kısraklara aktarılan embriyolarla "tüp tay" projesi uygulanıyor
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir Üniversitesinde yapılan çalışmada, "Friesian" atlarından elde edilen embriyoların farklı ırklardaki kısraklara transferiyle "tüp taylar" elde edilmesine yönelik projenin uygulanmasına başlandı.

        Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz başkanlığındaki ekip tarafından Balıkesir Üniversitesi Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yapılan çalışma kapsamında, erkek bir attan alınan spermler, suni tohumlama ile donör kısrağa verildi. Daha sonra donör kısraktan alınan embriyolar, alıcı kısraklara aktarıldı.

        Çalışmayla, yılda bir kez doğum yapan yüksek verimli kısraklardan alınan embriyolar sağlıklı kısraklara nakledilerek birden fazla yavru elde edilebilecek.

        Prof. Dr. Gündüz, embriyo transferi ile gebelik elde edilen kısraklardan birinin tanıtıldığı toplantıda yaptığı açıklamada, normal şartlarda bir kısrağın yılda bir kez yavruladığını söyledi.

        Bu çalışmayla, yılda 3-5 yavru alınabileceğini belirten Gündüz, şöyle konuştu:

        "Bunun bir diğer avantajı, elde ettiğimiz embriyoları ister alıcı kısraklara transfer edebiliriz isterse dondurarak yıllar boyunca saklayabiliriz. Bunu yurt dışına satabiliriz, yurt içinde belirli şartlarda değerlendirebiliriz. Bu yüzden bu yaptığımız çalışma önemlidir. Bundan sonraki çalışmalarda kısrağın yumurtasını toplayıp aygırdan spermi de alarak laboratuvar ortamında dölleme çalışmasını yapmayı hedefliyoruz. Bu şekilde çok daha hızlı sayıda embriyo üretebileceğiz. Tarım ve Orman Bakanlığı yurt dışına sperm satıyor, biz yapacağımız bu çalışmayla embriyo satabiliriz."

        Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl da üniversite olarak bilimsel çalışmalara imza atmaya devam edeceklerini dile getirdi.

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