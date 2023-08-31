GÜNCELLEME - Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'in köpeğinin bulunduğu bölgede yeniden arama çalışması başlatıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde 17 Haziran'da sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'in beraberindeki "Tina" isimli köpeğinin 74 gün sonra bulunmasının ardından arazide yeniden arama çalışması başlatıldı.

Berzeg'in evinin bulunduğu kırsal Armutlu Mahallesi çevresinde yoğunlaştırılan aramalara Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneğine (GÖNDAK) bağlı toplam 95 kişiden oluşan ekipler katılıyor.

Ekipler, saya (yayla ve kırlarda hayvanlar için yapılan üstü samanla örtülü yer), ahır, koyun bakılan yerler gibi kapalı alanları inceledi.

Aramaların yanı sıra olay yeri inceleme ekiplerince bazı çalışmalar gerçekleştirildi. Berzeg'in köpeğinde ve tasmasında parmak izi, doku örneği ve dışkı incelemesi yapan görevliler, bu süreçte Tina'nın arazide mi yoksa kapalı bir yerde mi olduğu, mamayla mı yoksa dışarıda mı beslendiğine ilişkin ipuçlarını araştırdı.

- Tina, GPS cihazı takılarak ilk görüldüğü alana bırakıldı

Ayrıca, küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpek, ilk görüldüğü bölgede farklı noktalara bırakılarak, Berzeg'in kaybolduğu süreçte bir yerde tutulduysa, Tina'nın buraya tekrar gidip gitmeyeceği konusunda araştırma yapıldı.

Ekipler, Tina'nın gelmesi muhtemel olan araziye giderek kontrollerde bulundu.

Tina'nın, Berzeg ailesinin Armutlu'daki evine gittiği öğrenildi.

Gönen Kaymakamı Arslan Yurt ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ise bölgeye gelerek ekiplerin çalışmalarını koordine etti, yetkililerden bilgi aldı.

Tina'nın bulunduğu haberini alınca İstanbul'dan gelen Berzeg'in ailesi de ekiplerle iletişim halinde çalışmaları takip ediyor.

Ekipler, şüpheli kişi ve araç tespitine yönelik araştırmalar ve kamera incelemelerine devam ediyor.

- Korhan Berzeg'in köpeği 74 gün sonra bulunmuştu

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği Tina ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg için İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı. Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg'i ve köpeğini arayan ekipler herhangi bir ize rastlayamamıştı.

Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın dikkati sayesinde bulunan köpeğin Tina olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti.

Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı durumda olduğu belirlenmişti.