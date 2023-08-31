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        Balıkesir'de şenlik bütçesi depremzedelere gönderildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 18:11 Güncelleme: 31.08.2023 - 18:11
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        Balıkesir'de şenlik bütçesi depremzedelere gönderildi
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        BALIKESİR (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra iptal edilen "Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği"nin bütçesi afetzedelere aktarıldı.

        Eğlence ile konser kısmı kaldırılarak yalnızca Sındırgılı kadınların ürettiği yöresel lezzet ve sıfır atık ürünlerinin yer aldığı şenlik, 3 Eylül'e kadar açık kalacak.

        İlçeye bağlı Kocahan'da kurulan Sanat Sokağı'nın açılığında konuşan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

        Yavaş, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl "Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Uçan Halı Şenliği"ni yapmadıklarını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Uluslararası boyutta kutladığımız Sındırgı Yağcıbedir Halı Festivali'ni yapmadık. Yapmama gerekçemiz de deprem. Halkımızın destekleri ve sponsorluk aracılığıyla Hatay'a 100 konteynerden oluşan Sındırgı Mahallesi yaptık, aşevi açtık, arama kurtarmaya katıldık. Bir karar aldık, halkımız bize bu sene deprem dolayısıyla ciddi manada destek verdi, Allah binlerce razı olsun. Bizler de bu sene eğlence, konser gibi işleri Sındırgı'dan kaldırarak sadece sanat kısmını ve para getirecek olan işleri yapalım dedik. Kadınlarımız da sağ olsun bu muhteşem sanat sokağını oluşturdu."

        Atölye kursiyerlerinden Halime Bahadır, sergiye herkesi davet ederek, "Bizlere tahsil edilen bu alanda yöresel bebek ürünlerimizi misafirlerimize sunuyoruz, satışımızı yapıyoruz. Aynı zamanda yaptığımız bu güzel ürünlerle de ekonomimize katkıda bulunuyoruz." dedi.

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