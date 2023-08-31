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        Balıkesir'de terör örgütüne yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 20:54 Güncelleme: 31.08.2023 - 20:54
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        Balıkesir'de terör örgütüne yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünden açıklamada, "Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ve diğer terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız aralıksız ve titizlikle devam etmektedir." denildi.

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