Balıkesir'de terör örgütüne yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünden açıklamada, "Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG ve diğer terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız aralıksız ve titizlikle devam etmektedir." denildi.