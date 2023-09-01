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        Sezonu dualarla açan Bandırmalı balıkçılar hamsi ve sardalya avladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 08:52 Güncelleme: 01.09.2023 - 08:53
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        Sezonu dualarla açan Bandırmalı balıkçılar hamsi ve sardalya avladı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, denizlerde ay sezonunun açılmasının ardından Bandırma Balık Hali'ne getirilen hamsi ve sardalyalar kasalara doldurularak Bursa'ya gönderildi.

        Av yasağının kalkmasının ardından 31 Ağustos gecesi denize açılan balıkçı tekneleri, saat 00.00'dan itibaren ağlarını suya bıraktı.

        Bandırma Körfezi'nde avlanan balıkçı teknelerinin ağlarına ise ağırlıklı olarak sardalya ve hamsi takıldı. Balıkların tekneler ile Bandırma Balıkhanesi'ne sevk edilmesinin ardından Bandırma Su Ürünleri Hali'nde sessizlik sona erdi.

        Gemilerden karaya çıkarılan balıklar, gerçekleştirilen mezadın ardından çevre il ve ilçelere sevk edildi.

        Öte yandan, av sezonunun açılması nedeniyle Bandırma Balık Hali'nde kurban kesilerek sezonun kazasız ve bereketli geçmesi dileği ile dua edildi.

        Duanın ardından konuşan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, sezonun bol ve bereketli geçmesini ümit ettiklerini belirterek, "Bandırma ve Erdek bölgesi, Türkiye balıkçılığında önemli bir yere sahip. Denizimiz ne kadar bereketli olursa hem Bandırma'da hem de ülkemizdeki vatandaşlarımızın protein ihtiyacı karşılanmış olacak." dedi.

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