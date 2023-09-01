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        Balıkesir merkezli sahte ilanlarla dolandırıcılık soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 14:04 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:16
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        Balıkesir merkezli sahte ilanlarla dolandırıcılık soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 3 ilde yürütülen soruşturmada, sosyal medyada sahte ilanlar vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin bir ay süren çalışmaları sonucu 2 zanlının araç alım satımı, bahis ve tanışma siteleri üzerinden açtıkları sahte hesaplarla dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

        Erdek Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda polis tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Bu kişilerin Bursa ve İstanbul'da olduğunu belirleyen ekipler, her iki ilin emniyet müdürlüklerine bağlı görevlilerin de katılımıyla 4 ekipte 12 personelle eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Sosyal medya üzerinden sahte ilan veren, hesap tedarik eden, kendilerini ilan sahibi olarak tanıtan, vatandaşları dolandıran ve banka hesaplarını kullandıran 2 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 2 akıllı telefon, 2 sim kart ve sim kart muhafazası ele geçirildi.

        Bursa ve İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerin, 13 kişiyi 50 bin lira dolandırdıkları belirlendi.

        Erdek ilçesine getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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