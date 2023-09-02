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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 19:19 Güncelleme: 02.09.2023 - 19:19
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat: Bandırma 17 Eylül

        Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Güner Mumcu Taştan, Yusuf Susuz

        Teksüt Bandırmaspor: Gkelios, Djitte (Dk. 86 Mustafa Çeçenoğlu), Emirhan Aydoğan (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Mulumba, Mustafa Saymak (Dk. 46 Bobadilla-Dk. 60 Doğan Can Davas), Metehan Mimaroğlu, Jozefzoon, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Mucahit Albayrak, Taha Batuhan Yayıkcı (Dk. 70 Sitoe)

        Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen (Dk. 84 Muhammed Akarslan), Kasongo, Bülent Uzun, Rotman, Burak Süleyman, Rashad Muhammed (Dk. 52 Del Valle), Nalepa, Roshi (Dk. 58 Ndlovu), Erdi Dikmen (Dk. 84 Hakan Yavuz), Mikail Okyar

        Goller: Dk. 19 Nalepa (Sakaryaspor), Dk. 45+2 Mucahit Albayrak, Dk. 54 Djitte, Dk. 90+9 Jozefzoon (Teksüt Bandırmaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 90+7 Ersan Parlatan (Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü)

        Sarı kartlar: Dk. 42 Emirhan Aydoğan, Dk. 76 Sergen Piçinciol (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 45+1 Mikail Okyar, Dk. 45+2 Cihan Topaloğlu, Dk. 66 Rotman, Dk. 86 Nalepa (Sakaryaspor)

        BALIKESİR (AA) - Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Teksüt Bandırmaspor, konuk ettiği Sakaryaspor'u 3-1 yendi.

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