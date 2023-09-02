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        Balıkesir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 19:59 Güncelleme: 02.09.2023 - 20:04
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        Balıkesir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

        Hüseyin Yerdelen idaresindeki 41 BR 448 plakalı otomobil, Sındırgı-Akhisar kara yolunun kırsal Kertil Mahallesi mevkili yakınında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Ters dönen araçtaki sürücü Hüseyin (42), eşi Dilek, çocukları Yiğit Kadir (15), Mert Mehmet (12) ve Kumru Yerdelen (5) yaralandı.

        Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri geldi.

        Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılardan anne Dilek ve oğlu Yiğit Kadir Yerdelen, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer 3 yaralı ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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