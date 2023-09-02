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        Balıkesir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 22:37 Güncelleme: 02.09.2023 - 22:38
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        Balıkesir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

        Kırsal Mehmetalan Mahallesi yakınında Serpil Efe'nin kullandığı 16 AJR 574 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kazdağları Milli Parkı yolunda devrildi.

        Kazada ters dönen otomobilde bulunan sürücü ile Selma ve Arel Ediz Demircioğlu, Ömer Ege ve Mustafa Efe Koçal yaralandı.

        Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Edremit Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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