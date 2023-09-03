Sındırgılı çocuklar TOGG ile şehir turu attı

BALIKESİR (AA) – Yerli ve milli üretim TOGG Balıkesir’in Sındırgı Belediyesi’nde makam aracı olarak kullanılmaya başladı. TOGG marka aracı ilçeye tanıtan Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Sındırgılı çocuklarla şehir turu attı. Geleneksel Türk Sporları Merkezinde atlarla vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekildi.

Sındırgı Belediyesi önünde sergilenen araç en çok çocukların ilgisini çekti. Çocukların araç ile gezme isteğini geri çevirmeyen Yavaş çocukları TOGG’ a bindirerek şehir turu attırdı. Çocukların yanı sıra TOGG 7’den 70’e tüm vatandaşların ilgisini gördü.

Ekrem Yavaş "Artık halkımızın hem ihtiyacını hem onların arzularını yerine getirmenin keyfini yaşıyoruz. Bugün çocuklarımızı aldık. Onlarla beraber bir şehir turu attık. Hepsi çok mutlular hem yerli olması hem milli olması hakikaten de günümüz şartlarında en mükemmel bir araba olmuş olması hasebiyle harika bir şey. Ben yol tutuşundan tutun da içindeki donanımlarına kadar Türk mühendislerinin her şeyin yerli olduğu bir arabaya şahit olmak bizi gururlandırdı. Fiyatına da bir baktığımızda neredeyse diğer emsallerine göre yarı yarıya fiyatı var. Müthiş bir hadise Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanımızın verdiği fırsatla imkanlarla ülkede aslında neler yapılabileceği gösterilen bir hadise inşallah daha iyilerini, daha güzellerini yine Türkiye’ye yine Türkler yapacaktır. Allah Razı olsun." dedi.